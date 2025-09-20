Adopte a un amigo fiel: 'Jack'

Nombre: ‘Jack’.

Edad: seis meses.

Descripción: perro de 4,5 kilos, mide 36 centímetros. Está castrado, con las vacunas al día y desparasitado.

"Una señora que me había regalado una perrita, me contacto para decirme que estaba dando otros dos cachorros en adopción, debido a que ella se encuentra en silla de ruedas y no podía seguir haciéndose cargo de los perritos por su condición de salud y su situación económica. "Los perritos se encontraban infestados de pulgas y flaquitos. Al traerlos a casa los bañamos, les quitamos todas las pulgas y luego, los llevamos al veterinario para que les hiciera un examen físico y procediera con la vacunación y desparasitación. Así mismo, al poco tiempo los castramos a ambos: son unos hermanitos perrunos muy felices y juguetones, que gozan de buena salud y están en busca de una familia que los ame y cuide", explicó la rescatista.

Como se menciona anteriormente, 'Jack' tiene un hermano de su misma edad, 'Coco'. La adopción puede ser ambos perritos o solo uno.

​"Deseamos que su próxima familia los adopte a ambos, ya que son muy unidos el uno al otro y se tienen un gran amor de hermanos", agregó quien actualmente cuida de ellos.

'Coco' y 'Jack' tienen seis meses y buscan una familia que los adopte. ​

Contacto: si desea darle una nueva casa, puede contactarse al número telefónico 6022-8991.

Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.

Esta adopción no corresponde a ningún refugio, aunque Teletica.com sí trabaja con varias organizaciones como parte de esta sección.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica o Animales de Asis.