Adopte a un amigo fiel: 'Hank'

Nombre: "Hank".

Edad: 2 meses.

Descripción: Es un perrito muy tierno, súper juguetón y siempre está alegre. Ya fue desparasitado y recibió su primera vacuna.

"Hank fue rescatado en Tortuguero junto a su mamá y sus 10 hermanitos. Todos vivieron días muy difíciles, marcados por el abandono, las carencias y el peligro constante", recalcó el refugio donde está.

Este perro pasó sus primeros meses de vida en Tortuguero junto a su madre y sus hermanos. La camada enfrentó condiciones muy difíciles, sin los cuidados necesarios y expuesta a múltiples riesgos.

Tras el rescate, el pequeño fue trasladado a una casa cuna, donde recibe cuidados y mucho cariño. Gracias a ello, ha permanecido en buen estado de salud, ya fue desparasitado, recibió su primera vacuna y está listo para encontrar una familia definitiva.

"Hank es todo ternura. Es un perrito súper juguetón y siempre anda alegre. Ahora solo necesita una familia que le brinde el hogar que tanto merece", terminó la vocera del refugio.

La organización espera encontrarle una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: En este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el perrito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.