Adopte a un amigo fiel: ‘Franco’

Nombre: ‘Franco’.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa alrededor de 15 kilos.

"Nuestro gordito bello fue decomisado semanas atrás junto a Luigi y Franchesca por el Senasa, en condiciones muy tristes. Llegó a nosotros con desnutrición, deshidratado y muy débil; en sus ojitos se podía ver el dolor, la indiferencia y el miedo que había pasado en su corta vida.

"Gracias a la ayuda de Dios y de los doctores, él ha salido adelante y ahora está muy bien y listo para escribir un nuevo libro de vida junto a una hermosa familia que le dé la oportunidad y le enseñe con mucho amor que en esta vida hay personas buenas que los aman y protegen", relató la organización que lo cuida actualmente.

Es un amor de perrito, cariñoso, dulce y sociable. Le mueve la colita y le da besitos a todas las personas que ve. Actualmente, se encuentra castrado, vacunado y desparasitado, listo para encontrar un hogar donde reciba el amor que siempre ha merecido.

"El amor transforma. Ayudemos todos juntos a que Franco tenga la oportunidad de una nueva vida junto a una familia que lo ame para siempre", indicaron desde la organización.

Contacto: ‘Franco’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.