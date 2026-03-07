Adopte a un amigo fiel: ‘Fénix’

Nombre: ‘Fénix’.



Edad: 7 meses.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano pequeño, pesa alrededor de 10 kilos.

"Fue rescatado en las calles de Cartago, donde lo habían dejado abandonado metido en una caja de cartón, junto a su hermanito. A su corta edad ya vivió en carne propia lo que era pasar hambre, sed, frío, peligros e indiferencia".

"Es un amor de cachorrito, superjuguetón, dulce, cariñoso y muy tierno; todas las noches sueña con un hogar que lo adopte, que le enseñen con mucho cariño que la vida es bella y que tiene miles de cosas hermosas guardadas para él", dijo el refugio que lo cuida.

Está vacunado, desparasitado y castrado, listo para encontrar una familia que lo ame para siempre.

"Ayudémonos juntos a encontrarle un hermoso hogar. El amor transforma vidas y Fénix merece una oportunidad llena de esperanza y felicidad", agregó.

Contacto: ‘Fénix’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo, pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

Se solicitarán fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.



