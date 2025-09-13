Adopte a un amigo fiel: 'Félix'

Nombre: ‘Félix’.

Edad: 4 meses.



Descripción: es un perro cachorro juguetón, muy cariñoso, dulce y tierno. Tiene su primer vacuna de cachorro, está desparasitado y tiene su pastilla de pulgas y garrapatas.

​"Nuestro hermoso cachorrito fue rescatado en las calles de Cartago donde lo habían dejado abandonado metido en una caja de cartón junto a su hermanito, a su corta edad ya vivió en carne propia lo que era pasar por hambre, sed, frío, peligros e indiferencia. "No sabemos mucho de su pasado, pero lo que sí sabemos es que de ahora en adelante haremos todo lo que está en nuestras manos por cambiarle la vida y que esté rodeado de muchísimo amor. "Después de estar varios días en veterinaria Fénix ahora está muy bien, es un cachorrito feliz, está sano, duerme calientito, tiene su comidita deliciosa y todas las noches sueña con un hogar que lo adopte, que le enseñen con mucho cariño que la vida es bella y que tiene miles de cosas hermosas guardadas para él", explicó el refugio donde está.

Contacto: actualmente, el hogar de este perro es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].

La organización le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.

Se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.