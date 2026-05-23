Adopte a un amigo fiel: 'Felipe'

Nombre: 'Felipe'.



Edad: 4 meses.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano. Está vacunado, desparasitado y con su pastilla contra pulgas al día.



"Fue decomisado por el Senasa semanas atrás junto con sus hermanos, luego de vivir en terribles condiciones y prácticamente a su suerte desde que nació. Hoy, tras recuperarse, está listo para encontrar un hermoso hogar", comentó el refugio que lo cuida.

Cuando llegó a la veterinaria, Felipe recibió atención para iniciar su recuperación luego de atravesar una situación complicada desde sus primeros meses de vida. Poco a poco logró salir adelante y ahora espera una familia que le dé una oportunidad para comenzar una nueva etapa llena de amor y estabilidad.

En su corta vida, probablemente nunca había experimentado lo que significa sentirse seguro o recibir todos los cuidados que merece.

"Felipe es un gordito muy amoroso, juguetón, dulce y consentido. Se lleva muy bien con otros perritos y, aunque todavía es un poco tímido con las personas, con amor y paciencia irá sintiendo que nadie quiere hacerle daño".

Ahora disfruta de cuidados, alimentación adecuada y un espacio seguro mientras espera encontrar una familia definitiva. Comparte muy bien con otros perritos y disfruta recibir atención.

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.