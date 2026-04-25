Adopte a un amigo fiel: 'Daemond'

Nombre: "Daemond".



Edad: 3 meses.



Descripción: es un gatito de tamaño pequeño. Está castrado, vacunado y desparasitado.



"Este angelito de solo 3 meses tiene una historia de superación increíble. Fue rescatado de un precario en Guadalupe y, gracias al increíble cuidado de La Vete, ahora está sano, fuerte y libre de parásitos intestinales", comentó el refugio que lo cuida.

Tras un inicio complicado, "Daemond" hoy espera una familia que le brinde estabilidad y mucho cariño. Es un gatito lleno de ternura, que ha demostrado ser resiliente y muy amoroso.

Es sociable con otros animales y le encanta la compañía. Disfruta cada momento y está listo para encontrar un hogar donde lo llenen de chineos y cariño.

"Daemond es todo dulzura y está listo para llenar tu vida de ronroneos y amor incondicional. Es juguetón, cariñoso y solo necesita una oportunidad para ser parte de una familia que lo quiera para siempre. ¡Vení a conocerlo! Te va a enamorar".

Contacto: "Daemond" se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el gatito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar.

Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.