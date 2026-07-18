Adopte a un amigo fiel: 'Corchito'

Nombre: "Corchito".



Edad: 2 meses.



Descripción: Es un perrito muy cariñoso, juguetón, dulce y amoroso. Ya fue desparasitado y recibió su primera vacuna.

"'Corchito' fue rescatado en Tortuguero junto a su mamá y sus 10 hermanitos. Todos vivieron días muy difíciles, marcados por el abandono, las carencias y el peligro constante", explicó el refugio en el que está el animal.

G﻿racias al rescate, el pequeño ahora se encuentra a salvo y recibe la atención que necesita. Ya fue desparasitado, recibió su primera vacuna y está listo para encontrar una familia que le brinde amor y un hogar definitivo.

La organización espera encontrarle una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: En este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el perrito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.