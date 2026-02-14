Adopte a un amigo fiel: ‘Claudio’

Nombre: ‘Claudio’.



Edad: 1 año.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa alrededor de 13 kilos.

"Nuestro hermoso gordito sigue esperando por ese hogar hermoso que le prometimos el día que llegó a nuestras manos, pero no llega. Fue rescatado meses atrás abandonado en la Ruta 27, en medio de muchos peligros; estaba asustado, con hambre, sed y estuvo a punto de ser atropellado", dijeron en el refugio donde se encuentre.

Es un perrito tranquilo, pero también juguetón; se lleva bien con otros perritos y disfruta mucho la compañía humana. Está castrado, vacunado y desparasitado, listo para encontrar un hogar donde reciba el amor que tanto merece.

"El amor transforma. Ayudemos todos juntos a que Claudio tenga la oportunidad de una nueva vida junto a una familia que lo ame para siempre", indicaron desde la organización.

Contacto: ‘Claudio’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.



