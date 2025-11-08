Adopte a un amigo fiel: "Charlie"

Nombre: ‘Charlie’.



Edad: 3 meses.



Descripción: 'Charlie' fue rescatado en Cartago en muy malas condiciones. Tenía muchas pulgas y una fuerte anemia, por lo que requirió transfusión sanguínea.

Actualmente, está sano, fuerte, desparasitado interna y externamente, vacunado, muy juguetón y dulce. Le encanta interactuar con otros perros y recibir cariño.

"Hoy, nuestro gordito 'Charlie' está en casa cuna sanito, feliz y lleno de energía. Es un bebé súper dulce, le encanta jugar con otros perritos y que lo chineen. Estamos muy contentos de verlo recuperado y listo para dar mucho amor a una familia," señaló el refugio.

Contacto: actualmente, el hogar de este perrito es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].

Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.



Además, se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.