Adopte a un amigo fiel: ‘Camilo’

Nombre: ‘Camilo’.



Edad: 2 años, aproximadamente.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, pesa alrededor de 13 kilos.

"Camilo fue rescatado en la zona de Limón, en muy malas condiciones de salud. En sus ojitos se reflejaban la indiferencia, el dolor y las carencias que había vivido en su corta vida; sin embargo, a pesar de todo, nos regalaba besitos y movía su colita con esa nobleza que solo estos seres tan especiales tienen en su corazón", relató el refugio que lo cuida actualmente.

Es cariñoso, dulce, noble y juguetón. Actualmente, se encuentra castrado, vacunado y desparasitado, listo para encontrar un hogar donde reciba el amor que siempre ha merecido.

"Ayudemos todos juntos a hacerle realidad su sueño: tener una familia que lo ame para siempre", indicaron desde la organización.

Contacto: ‘Camilo’ se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.