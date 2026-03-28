Adopte a un amigo fiel: 'Bombón'

Nombre: ‘Bombón’.



Edad: 3 meses.



Descripción: es una perrita de tamaño pequeño.

"Esta preciosa negrita fue rescatada en San Carlos, en condiciones muy tristes. Afortunadamente, ella y sus hermanitas pudieron ser rescatadas a tiempo y ahora reciben el cuidado y amor que tanto necesitaban", contó el refugio que ahora la acompaña.

Tras un inicio difícil, 'Bombón' hoy tiene una nueva oportunidad de encontrar un hogar lleno de cariño. A pesar de todo lo que vivió, es una perrita llena de dulzura que solo busca una familia que le brinde amor y protección.

Es un "amor" de perrita: juguetona, dulce, sociable y muy cariñosa. Le encanta compartir con personas y disfrutar como la cachorrita feliz que es.

Está desparasitada, cuenta con pastilla contra pulgas y ya recibió su primera vacuna, lista para comenzar una nueva etapa junto a una familia que le abra su corazón.

"Buscamos una familia que la ame mucho, que le brinde un espacio seguro y que le permita crecer rodeada de cariño y cuidados", concluyó el refugio.

Contacto: ‘Bombón' se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.