Adopte a un amigo fiel: 'Bombero'

Nombre: 'Bombero'.



Edad: 9 meses.



Descripción: es un gatito muy cariñoso y juguetón. Es negativo en sida y leucemia felina. Está castrado, vacunado y se alimenta con Acana Kitten.



"Este gordito bello fue rescatado meses atrás por los Bomberos durante un incendio. Llegó con una patita quebrada y varios golpes pero, poco a poco y con mucho amor, logró recuperarse".

Desde muy pequeño, Bombero tuvo que enfrentar momentos difíciles tras resultar herido en una emergencia. Luego de ser rescatado, fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica y someterse a los exámenes necesarios.

Gracias a los cuidados recibidos y a su gran fortaleza, hoy se encuentra completamente recuperado, lleno de energía y listo para encontrar una familia que le brinde el hogar que merece.

"Bombero es un gatito dulce, sociable y juguetón. Siempre está dispuesto a recibir cariño y compartir momentos especiales con las personas que lo rodean".

La organización espera encontrar para él una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá el gatito y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.