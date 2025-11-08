Adopte a un amigo fiel: "Bombero"

Nombre: ‘Bombero’.



Edad: 5 meses.



Descripción: 'Bombero' fue rescatado por los bomberos semanas atrás en medio de un incendio. Llegó fracturado y con varios golpes, pero hoy está sano y listo para encontrar un hogar amoroso. Es muy cariñoso, dulce y juguetón. Está castrado, vacunado, desparasitado y es negativo de sida y leucemia felina.

"Gracias a todos los cuidados que ha recibido en La Vete, Bombero está recuperado y listo para dar mucho amor. Es un gatito muy cariñoso y juguetón, que espera una familia que lo adore," señaló el refugio.

Contacto: actualmente, el hogar de este gatito es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].



Se le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el gato para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.



Además, se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.