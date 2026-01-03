Adopte a un amigo fiel: 'Benito'

Nombre: ‘Benito’.

Edad: 10 meses.

Descripción: es un perro juguetón y sociable, de tamaño mediano, que se lleva bien con otros perros y disfruta compartir con las personas.

Contacto: en este momento, el hogar de ‘Benito’ es el Santuario Animales de Asís en San Rafael de Heredia. Si desea darle una nueva casa a este perrito, puede contactar a Carolina Benavides al número 8727-7589.

Se le solicitará un monto de ₡20.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para adoptar, se solicitan fotos del lugar donde dormirá el animal y del espacio donde permanecerá; también se realiza una entrevista previa para conocer a la familia y/o nuevo dueño, además de un contrato. La persona que realice el trámite debe ser mayor de edad.

​"Somos delicados con las adopciones. No le damos animalitos a cualquier persona, aunque tengan el dinero para la adopción. Realmente, lo que quiero es que tengan una maravillosa vida y no vuelvan a vivir las condiciones que ya pasaron", finalizó la vocera.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a https://animalesdeasis.com.