Adopte a un amigo fiel: 'Baloo'

Nombre: 'Baloo'.



Edad: 3 meses.



Descripción: es un perrito de tamaño mediano, muy cariñoso y juguetón. Tiene su primera vacuna de cachorro y está desparasitado.



"Fue rescatado en una finca, donde lo habían dejado amarrado a un árbol en medio de muchos peligros. Tras varios días de recuperación, hoy está sano y listo para encontrar una hermosa familia", comentó el refugio que lo cuida.

Cuando llegó a la veterinaria, Baloo recibió atención y cuidados para iniciar su recuperación luego de atravesar una situación complicada desde muy pequeño. Con el paso de los días logró recuperar su energía y ahora disfruta de un entorno seguro mientras espera una nueva oportunidad.

Actualmente, este cachorro espera una familia definitiva con quien compartir nuevas aventuras y recibir el amor que siempre mereció.

"Baloo es un gordito cariñoso, juguetón, noble y muy consentido. Además, se lleva muy bien con otros animalitos y disfruta compartir tiempo y atención".

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.