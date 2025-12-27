Adopte a un amigo fiel: ‘Bali’

Nombre: ‘Bali’.



Edad: 1 año y medio.



Tamaño: mediano (13 kilos).



Descripción: este perro se encuentra castrado, con todas sus vacunas al día y desparasitado.



“'Bali' tiene una historia profundamente triste. Fue atropellado hace varios meses en la Ruta 27; el vehículo que lo impactó lo arrastró varios metros y lo dejó gravemente herido en la carretera, donde le esperaba una muerte segura.



"Tras recibir el aviso, el equipo del refugio acudió de inmediato para rescatarlo y trasladarlo a una veterinaria, donde fue estabilizado y sometido a una cirugía de emergencia que logró salvarle la vida. Las semanas de recuperación fueron dolorosas, pero gracias al amor, la paciencia y los cuidados constantes, logró recuperarse de manera extraordinaria.



"Hoy sueña cada noche con encontrar esa familia especial que le brinde la oportunidad de ser adoptado y a la que pueda entregar todo el amor y la dulzura que guarda en su corazón. A veces se entristece porque nadie pregunta por él, creyendo que sus cicatrices podrían alejar a las personas, cuando en realidad son la prueba de su valentía y ganas de vivir.



"No hay palabras suficientes para describir lo noble, dulce, cariñoso y agradecido que es 'Bali'. Disfruta jugar con otros perritos y llenar de besos a todas las personas que conoce”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, está bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo y ofrecerle un hogar lleno de amor, puede comunicarse escribiendo por ‘Bali’ al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá el perrito y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que, tras la adopción, cuente con condiciones adecuadas para su bienestar.



Asimismo, se requiere una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.