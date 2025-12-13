Adopte a un amigo fiel: 'Amín'

Nombre: ‘Amín’.



Edad: 2 meses.



Descripción: este gato macho, aun cachorro, se encuentra desparasitado y dio resultado negativo a Sida y Leucemia felina.



"Amín vivió un inicio muy duro. Fue rescatado junto a su hermano y su mamá en condiciones extremadamente tristes; incluso estaban a punto de ser arrojados a un río. Gracias a la intervención oportuna, hoy este pequeño está sano, estable y con muchas ganas de encontrar un hogar donde pueda crecer seguro y amado.



Es un gatito encantador, tierno y lleno de energía, que merece una familia comprometida a brindarle los cuidados y el cariño que necesita para tener una vida plena”, indicó el refugio.

Contacto: actualmente, Amín está bajo el resguardo de Animal Hope Costa Rica. Si desea adoptarlo y abrirle las puertas de su hogar, puede comunicarse con Anabelle Blanco mediante el correo electrónico [email protected].

La organización solicitará al interesado fotografías del espacio donde dormirá el gatito y del exterior de la vivienda, para garantizar que, tras la adopción, contará con un entorno adecuado y seguro.



Además, se requiere una contribución de ₡25.000 para apoyar los costos médicos y el tratamiento de otros animales rescatados.



Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica en su página de Facebook.