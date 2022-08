10 razas populares de gatos y sus temperamentos

Por Luanna Orjuela Murcia | 13 de agosto de 2022, 8:00 AM

Cada gato es un mundo, ya que todos tienen una personalidad diferente; sin embargo, estudios han probado que ciertas razas reúnen características propias. Algunos son más callados, juguetones, dormilones, activos, maulladores, amorosos, tranquilos, enérgicos, entre otros rasgos.

Por eso, si desea adquirir un gatito, es importante saber cuál se acopla más a su personalidad y conocer cuáles son sus necesidades.

Con la ayuda de Animal Care Center de Castle Pines describimos, a continuación, los temperamentos de 10 famosas razas de gatos.

Criollo

Gatos criollos.

​El gato criollo varía mucho por las diferentes mezclas de razas que tiene, pueden ser de color negro, gris, blanco, calicó (manchas marrones, naranjas y negras), atigrado, carey y bicolor. Sus personalidades varían tanto como sus colores, pero todos ellos son fuertes y enérgicos. Los gatos domésticos eran, originalmente, “gatos de trabajo” destinados a controlar la población de roedores en las granjas, por eso tienen un fuerte instinto de caza que debe satisfacerse con juegos estimulantes.

Abisinio

Gato abisinio.

​Esta raza es conocida por su pelaje rojizo. Los gatos abisinios son muy juguetones, curiosos e inteligentes, y aman los juegos. Son maulladores también, emiten suaves trinos cuando conversan. Estos gatos se vuelven muy apegados a sus dueños y no les gusta que los dejen solos. Necesitan mucho cariño, atención y juego activo.

Bengalí



Gato bengalí.

El bengalí es una raza de gato doméstico desarrollada para parecerse a los felinos salvajes exóticos, tales como los leopardos, ocelotes, tigrillos, entre otros. El pelaje de esta raza está marcado con manchas y rosetas como sus antepasados, los ​​​​gatos leopardo asiáticos. Son habladores, amigables y necesitan mucho ejercicio. Además, disfrutan de caminatas al aire libre, son cazadores excepcionales y muy inteligentes. Tienen excelente memoria y aprenderán trucos si se los enseña. A diferencia de la mayoría de los gatos, les encanta el agua e, incluso, jugarán en ella.



Lykoi



Gato lobo.

Esta raza es conocida como gato lobo. El pelaje blanco y negro tenue y fibroso, combinado con la falta parcial de pelo, le da al lykoi una apariencia llamativa. Los gatos de esta nueva raza son muy cariñosos y amorosos, pero a menudo son tímidos con los extraños. Disfrutan especialmente de los juegos y juguetes que involucran habilidades para resolver problemas. Pueden ser posesivos con sus juguetes favoritos y no les gusta compartir.



Maine Coon



Gato maine coon.

​Estos gatos son bastante grandes comparados a otras razas. Son amables y entusiastas cazadores. Tienen un apetito para igualar su tamaño. Son tranquilos y muy amigables. Los gatos maine coon son buenos compañeros y súper cariñosos, les encanta que los abracen; también tienen una personalidad muy social: les encanta conversar con las personas y otros animales.



Persa



Gato persa.

El gato persa es popular por su cabello largo y caras aplastadas. Es una raza gentil, requiere un aseo regular y solo debe permanecer en el interior de la casa. Por lo general, son tranquilos y bastante distantes, a los persas no les gustan los ruidos fuertes y disfrutan descansando majestuosamente sobre un cojín o un regazo. Además, son menos activos que otras razas, no brincan o trepan mucho debido a sus patas cortas. Los gatos persas suelen ser bastante tímidos y reservados con los extraños, pero afectuosos con sus dueños.



Ragdoll



Gato ragdoll.

Los gatos ragdoll tienen ojos azules, pelaje esponjoso y marcas puntiagudas similares a las de un siamés. Esta raza es grande, cariñosa, muy dócil y de temperamento dulce. Además, es extremadamente devota. Los ragdoll necesitan juegos interactivos para asegurarse de que hacen suficiente ejercicio y les gusta que los carguen y los abracen; adoran a sus dueños humanos​ y no les gusta estar solos.



Azul ruso



Gato azul ruso.

Los gatos azules rusos son conocidos por su pelaje gris azulado y sus ojos verdes. Es una raza juguetona e inteligente, que es un poco tímida. Un dato curioso es que sueltan menos pelo y producen menos caspa debido a su pelaje doble, corto y grueso, destinado a los fríos inviernos rusos. Odian los sonidos fuertes, como las aspiradoras, y suelen ser bastante callados y reservados. Los gatos azules rusos disfrutan jugar con sus dueños y se vuelven muy devotos.



Siamés



Gato siamés

Inteligente y muy vocal, esta raza es traviesa y habladora. Cuando tienen una opinión, te la harán saber. No todos los gatos siameses tienen la coloración "puntiaguda" que hace famosa a la raza, pero su patrón distintivo es una mutación natural. Los gatos siameses se vinculan fuertemente con sus dueños y son muy cariñosos; necesitan juegos activos y estimulantes. Sus personalidades requieren una gran cantidad de interacción social.



Esfinge



Gato esfinge.

Estos gatos llaman la atención por no tener pelo. Su personalidad es muy sociable, activa y devota. Aunque su rostro muestre malhumor, no son así, todo lo contrario: los gatos esfinges son amigables con otras mascotas y les encanta acurrucarse con un amigo más peludo. Al no tener pelo, les encanta un regazo cálido, maullar y siempre están hambrientos.