En Profundidad: Alpízar propone que historial de alquileres respalde créditos de vivienda

El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) propone, en su plan de gobierno, que un buen historial de pago de alquileres sirva para respaldar los créditos de vivienda en Costa Rica.

Para la agrupación política y su candidata, Luz Mary Alpízar, esta idea es una forma de resolver las dificultades que enfrentan personas con ingresos medios (entre ₡600.000 y ₡1.6 millones), madres solteras u otras poblaciones vulnerables, para tener una casa propia.

Así lo explicó Alpízar durante una entrevista en el programa En Profundidad, de Teletica.com (ver video adjunto).

“Hay un tema de fondo: la gente está pagando alquiler por años y es gente buena, ordenada, que no ha tenido la posibilidad de pagar una prima de un crédito, por los requisitos que se piden, o por condiciones de vida a las que ellos han llegado, pero puede demostrar que tiene un buen récord.

“No es posible que tratemos igual al que tiene un récord sano de alquiler y a otro que se gasta la plata en X o Y y le dice a quien le alquila que no puede pagarle. Por eso, hemos considerado una posibilidad intermedia”, detalló la aspirante del partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder.

Según la también diputada, los interesados en aplicar deberían certificar “que han sido buenos pagadores de alquiler”: “Entonces también van a ser buenos pagadores de un crédito”, defendió.

Alpízar sostuvo que una persona ordenada y con un historial limpio tiene principios, y eso debería “tener un valor” en procesos como la solicitud de un crédito, “que eso le sirva de algo”.

¿Pero cómo comprobar que ha sido buen inquilino y ha pagado a tiempo? ¿Quién lo certificaría?

“Diay, a los que él le pagó. Yo, si he tenido una casita en alquiler, yo con todo gusto haría una certificación, a cualquiera, de que esa persona es un buen inquilino. Y esa suma de años, porque habría que poner una cantidad de años, cómo dejó la casa, es decir, ciertos criterios que puedan ser su carta de recomendación”, concluyó la candidata del PPSD.



