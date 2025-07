“Gracias por aliviarme”: Equipo de ‘Los Doctores’ visita a paciente que pidió ayuda

“Gracias por venir y aliviarme”: esas fueron las emotivas palabras de agradecimiento de María Cecilia Hernández, una vecina de Naranjo, de 77 años, quien llamó al programa Los Doctores, el jueves anterior, y clamó por ayuda.

El caso fue atendido al aire por la periodista Jennifer Segura y la doctora Mariela Alpízar, neuropsicóloga: ambas se conmovieron y no pudieron ocultar su emoción ante las cámaras. Por eso, decidieron acudir a la casa de la paciente, en el cantón alajuelense, para poder abordar su caso de una manera integral (ver video adjunto).

Hernández, en su llamada, indicó que padecía de varias condiciones que se agravaron por una caída que sufrió recientemente.

“Estoy muy mal. Yo estoy con una gran depresión, padezco de azúcar.… Bueno de todo. En estos meses, me he estado cayendo demasiado. La última caída fue hace ocho días y me quebré la rodilla; entonces, estoy enyesada toda la pierna.

“Casi no duermo, no sé qué hacer, quiero que la doctora me dé un consejo, a dónde da consulta, para que cuando me quiten el yeso, poder ir donde ella. Así yo no puedo seguir”, expresó la adulta mayor con voz entrecortada.

Reacción al salir en vivo

Hernández no ocultó su emoción por lograr que su llamada entrara al programa del jueves. “Fue Dios”, describe con sus palabras.

“Vea, no podía coger el número porque lo borraban y yo no puedo escribir, porque me tiembla mucho el pulso. De un pronto a otro, lo cogí y en la primera timbrada entró la llamada”, explicó con emoción. Junto a ella, su esposo Carlos, de 81 años, quien también estaba muy emocionado por la visita. “Yo creo que él también necesita ayuda”, aseguró su compañera de vida.



Lisbet Arroyo y Fabiola Peraza, vecinas, de esta pareja, también acompañaron la visita de Jennifer Segura y la doctora. Ellas dos, “desde el amor”, velan por bienestar de estos ciudadanos de oro.

“Son vecinos, les tenemos mucho cariño. Son como una mamá para mi mamá, como unos abuelitos.



“Ellos pasan muy solos, y ahora que le pasó este accidente, por lo menos vengo a ayudarle a bañarla y alguna carrera que ocupe”, dijeron al ser consultadas.



Abordaje del caso

La doctora Alpízar realizó una primera evaluación del caso de doña Cecilia, con la intención de darle seguimiento, incluso con un geriatra.

“Es importante evaluar cuando uno encuentra algo así, la parte médica, las condiciones de fondo, si le están afectando; por ejemplo, tuvo una pérdida de un ojo, lo relacionamos con un duelo. Es que haya un geriatra de cabecera, que revise el tema de medicación y condiciones de fondo, y el proceso de duelo, no solo por la pérdida del ojo, sino el cambio de la funcionalidad”, aseguró la especialista, quien seguirá de cerca a la paciente.

“Me siento liviana, livianitica. Creo que no había reído quién sabe desde cuando… y ahora me hicieron reír”, concluyó Hernández, muy emocionada y agradecida.