El ‘boom’ de las inyecciones para adelgazar: todo lo que debe saber antes de usarlas

Siete de cada 10 personas entre los 40 y 50 años viven con sobrepeso u obesidad en Costa Rica y buscan una solución efectiva para perder peso y mejorar su salud. Esta realidad ha impulsado el interés por tratamientos médicos que prometen resultados visibles, entre ellos los medicamentos inyectables basados en la hormona GLP-1, cuyo consumo ha aumentado de forma acelerada en los últimos meses.

De este tema se habló ampliamente en el programa Los Doctores, de Teletica, junto al doctor Bernardo Meza, experto en control de peso (ver video adjunto al final de la nota).

Estos fármacos no son nuevos. Fueron desarrollados originalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, y su efecto en la pérdida de su peso se identificó de forma paralela. Actúan imitando una hormona que regula el apetito, genera mayor sensación de saciedad, retrasa el vaciamiento gástrico y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, lo que favorece la reducción de peso corporal.

“Esto es un péptido, una proteína pequeña, y las proteínas pequeñas tienen mucha sensibilidad a los cambios de temperatura, al PH, etc. Entonces, si nos lo tomáramos en lugar de inyectarlo, se destuiría en el estómago”, explicó el médico.

Especialistas señalan que, además de ayudar a bajar de peso, algunos de estos medicamentos han demostrado beneficios cardiovasculares importantes, como la reducción del riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, advierten que no todas las personas son candidatas para este tipo de tratamiento y que su uso debe ser cuidadosamente evaluado por un profesional de la salud.

Entre los principales efectos secundarios se encuentran náuseas, vómitos, estreñimiento, inflamación abdominal, fatiga y sensación excesiva de llenura, especialmente durante las primeras semanas. Estos síntomas pueden intensificarse cuando se utilizan dosis inadecuadas o no se acompañan el tratamiento con una alimentación balanceada y hábitos saludables.

Otro de los riesgos señalados por los expertos es la pérdida de masa muscular, ya que una parte del peso que se reduce puede no ser grasa sino músculo, sobre todo en personas que no realizan ejercicio de fuerza ni consumen suficiente proteína. Además, la suspensión abrupta del medicamento sin acompañamiento médico puede provocar un efecto rebote, con recuperación del peso perdido en el mediano plazo.

“Siempre recomiendo evaluar muy bien el perfil psicológico y psiquiátrico del paciente, porque con tanto trastorno de conducta alimenticia, todos los estándares de belleza que nos meten en redes sociales, hay gente que por perder tres o cuatro kilos, lo quiere utilizar (...) Pueden usarlo personas con índice de masa corporal mayores a 30, con diabetes, hipertensión, apnea del sueño”, detalló el invitado al programa.

Los especialistas insisten en que estos medicamentos no son solución milagrosa ni sustituyen el ejercicio, la buena alimentación y el seguimiento médico. La automedicación o el uso de productos no regulados puede poner en riesgo la salud. Informarse, consultar con profesionales capacitados y entender que la pérdida de peso es un proceso integral sigue siendo la clave para obtener resultados seguros y sostenibles.

Repase el programa completo en el siguiente enlace de YouTube:



