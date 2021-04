Repunte de Limón aprieta más la lucha por las semifinales

El triunfo de Limón FC ante Sporting el pasado sábado consolidó a un nuevo invitado a la lucha por el boleto a las semifinales, así como apretó por completo la media tabla.

No es para menos, pues los caribeños tuvieron un repunte muy importante en el certamen, que los ha llevado a ser el equipo de los que están en disputa por la clasificación que más puntos ha cosechado en las últimas cinco fechas.

Cuesta creerlo, pero los caribeños son uno de los equipos con mejor rendimiento entre los que están coqueteando con ese tercer y cuarto puesto.

De los últimos cinco partidos disputados, los caribeños lograron dos victorias y tres empates para colarse como candidato con nueve puntos consecutivos.

Esto dista mucho de equipos como Saprissa, que registra ocho partidos sin ganar y en las últimas cinco fechas solo ha sumado cuatro empates y una derrota para solo cuatro puntos conseguidos.

El Herediano, en esa misma cantidad de partidos, solo registra seis puntos merced a tres empates consecutivos, una victoria y una derrota.

Jicaral es probablemente el equipo que más se ha desinflado en este clímax del Clausura 2021, pues en las últimas cinco fechas solo ha sumado tres puntos gracias a tres empates y dos derrotas.

Mientras que el Cartaginés, con todo y su irregularidad, es el segundo equipo con mejor rendimiento en el cierre con cuatro empates y una victoria para siete puntos conseguidos.

Finalmente, San Carlos no se queda atrás, aunque tuvo dos derrotas que lo perjudicaron mucho, eso sí, los norteños han sumado siete puntos, gracias a dos victorias y un empate.

“Limón lo que hace es no salirse de su línea. Jugar a lo que estamos intentando jugar todos los partidos. Si normalmente vengo acá y digo que estoy orgulloso de mis jugadores no son mis jugadores son mis compañeros de trabajo y hoy cuando entré al camerino no podía creer lo que veía, estaban molestos, pues perdonaron muchas acciones y yo creo que las sorpresas que me llevo en este plantel son maravillosas y tengo una relación grandiosa con ellos”, explicó el técnico Daniel Salas, quien destacó la alegría de su camerino.

El punto de inflexión para los caribeños fue la estrepitosa goleada de 1-7 que recibieron en su propia cancha ante Guadalupe FC.

Casas explicó que aquel partido sirvió de lección, pero que él no haría loco con el plantel. A partir de ahí no han perdido ni un solo juego.

Ahora la próxima fecha viajarán a Pérez Zeledón, luego recibirán a Saprissa, serán visitantes ante Santos (aunque juegan en el mismo estadio), reciben a San Carlos y cerrarán de visita ante el Herediano.

“Va a ser un partido tremendo y después nos toca un calendario muy difícil al enfrentar a candidatos al título, así que será difícil”, mencionó Casas una vez finalizado el cotejo ante Sporting FC.

Recordemos que Limón ha jugado todo el certamen fuera de su casa el Juan Gobán por problemas de permisos con la Municipalidad de Limón, además perdió los primeros tres puntos en la mesa, lo que sería criterio de desempate en caso de igualar en puntos con algún otro equipo en la tabla de posiciones.