Luis Fernando Fallas: 'El punto es de suma importancia'

Pese a que el Limón FC dejó ir un chance de oro al empatar ante Santos y dejar ir así la oportunidad de despegarse en la lucha por la clasificación del grupo B, el técnico Luis Fernando Fallas, prefirió ver el vaso medio lleno y catalogó el punto como “importante”.

“Siento que el plan lo llevamos a cabo muy bien frente a un equipo de los que mejor fútbol juega. No sabemos si al final este punto sea de suma importancia, yo creo que sí nos va a alcanzar”, aseguró el estratega pese al flojo compromiso en el Ebal Rodríguez.

Precisamente, Fallas defendió que consiguieron un punto valioso como “visitantes” pese a que llevan desde el torneo anterior jugando en este estadio.

“Queríamos ganar y lo planteamos para eso, pero la entrega y el punto de visita es importante.

“Todos estos partidos venimos con la consigna de ganar y para ganar no hay que permitir goles. Para mí es un punto importante, hay que esperar el resultado de Saprissa, pero siento que el punto es de suma importancia, no sé si nos va a alcanzar, pero yo pienso que sí”, recalcó el técnico.

Fallas sí destacó que faltó más precisión a la hora de sumar en ataque.

“Creo que tuvimos algunas opciones que nos faltó más manejo, no les puedo pedir más, para mí hoy ha sido el rival más complicado y difícil, con un equipo ordenado y una idea clara, me parece que es un equipo que no se desordena y eso es de suma importancia para el equipo”, concluyó.

Con este empate, Limón FC suma 23 puntos y podría ser alcanzado en el segundo lugar del grupo B este domingo por Saprissa y San Carlos quienes reciben en casa a Guadalupe FC y Alajuelense respectivamente.