Limón espera resolución municipal para administrar el Juan Gobán

Limón FC espera la resolución de una apelación para poder invertir en la infraestructura del Estadio Juan Gobán.

Aunque el Concejo Municipal ya había dado la administración del inmueble al equipo caribeño por un periodo de 10 años, un recurso de amparo detuvo el proceso.

“Después de que los regidores dieron la administración por 10 años, después de eso interpusieron una apelación de un tercero, no sabemos quién es. Ese recurso no lo han resuelto todavía en al Comisión de Jurídicos, ahí tienen que levantar ese recurso para poder darle trámite al visto bueno que ya teníamos por los 10 años“, expresó Reynaldo Parks, gerente del equipo.

Así las cosas, la administración limonense no va a invertir dinero en el estadio ante la incertidumbre que existe.

​“Es incierto, puede ser que ese recurso lo pasen y digan, no les damos los 10 años a Limón y nosotros seguimos pintando, seguimos haciendo y después dicen no, perdemos la inversión“, dijo el ex seleccionado nacional.}

De momento los administradores del club esperan una resolución favorable para continuar con el proyecto en la provincia caribeña.

“Queremos certeza jurídica y saber de que en 10 años vamos a estar ahí, de todos modos si en 10 años tenemos que irnos todo le va a aquedar a la municipalidad“, mencionó el gerente limonense.



Ante esta situación, Limón FC probablemente deberá seguir jugando en sus sedes alternas, tal y como lo hizo esta temporada en el Ebal Rodríguez de Guápiles.