Limón emite aclaración tras apelación rechazada por Unafut

El equipo de Limón FC emitió este miércoles un comunicado de prensa donde aclara algunos puntos luego de que el Comité de Competición de la Unafut rechazara la apelación para la nulidad del campeonato presentada por el club.

En el conjunto caribeño confían en que el expediente recibirá su curso en el Consejo Director, el cual estudiará ahora lo referente al recurso de apelación subsidiaria expuesto por los de la Tromba del Caribe.

​Según la Unafut, el descargo de los limonenses llegó a destiempo, por lo que el equipo quiso realizar algunas aclaraciones.

A continuación el comunicado de prensa que expone la posición del equipo:

A- Desde el primer momento en que se acordó que se presentaría el RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA de la TEMPORADA 2020-2021, Limón FC informó que se haría ante el Consejo Director que preside Julián Solano, que es donde estamos seguros que el resultado será favorable a nuestros intereses.



B- Debido a la reglamentación existente se debía enviar si o si, el recurso ante el Comité de Competición, ya que ese es el debido proceso, con el objetivo de que, aparte de ser conocido, fuese remitido al Consejo Director de la Unafut.



C- El día lunes en horas de la mañana, tal y como lo informamos, Limón FC, presentó los dos Recursos, uno ante el Comité de Competición, acorde a la reglamentación, y otro ante el Consejo Director.



D- Como lo esperábamos, el Comité de Competición no le dio curso, pero, tal cual lo requerimos y solicitamos, trasladó el expediente al Consejo Director, donde sin ninguna duda aceptarán nuestro recurso.



E- Lamentamos eso si, que los miembros del Comité de Competición, no analizarán el Incidente de Nulidad de la temporada, ya que para ese incidente, no aplica el plazo al que ellos hacen referencia.



F- Desde ayer martes, para nuestra satisfacción el Consejo Director que encabeza Julián Solano tiene en su poder y en estudio nuestro Recurso, lo que agradecemos, ya que todo indica que en el menor tiempo tendremos una resolución favorable.



G- Ayer mismo el Consejo envió toda la documentación de nuestro Recurso a los clubes afiliados a Unafut, para que en menos de 48 horas emitan sus criterios.



H- Como parte de nuestro proceso de defensa, hoy Limón FC ha solicitado a la Fiscalía de la Unafut, integrada por los Licenciados Allan Artavia y Carlos Quesada, que realice una investigación y emita criterio, en un plazo de tres días, de la legalidad de las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias que fueron convocadas por el Consejo Director.



I- Limón FC reitera que si por alguna extraña razón el Consejo Director no nos diera la razón, seguiremos hasta la última instancia.