Fallas se marchó porque le impusieron alinear a Esteban Alvarado

Tras la sorpresiva y abrupta salida de Limón FC a hora y media de enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en su debut tardío en el Clausura 2021, el técnico Luis Fernando Fallas encendió la polémica.

En entrevista a Teletica Radio, Fallas, aseguró que su salida se debió a que no quiso alinear a tres futbolistas que estuvieron en una actividad hasta altas horas de la noche y la directiva lo obligó a poner como titular a uno de ellos, el portero Esteban Alvarado.

“Seré muy escueto y directo, no voy a decir más. Es simple. En el segundo piso arriba de mi apartamento don Celso (Gamboa, nuevo presidente de Limón FC) tiene un apartamento alquilado y anoche pues Esteban Alvarado, Roy Smith y Johnny Gordon estuvieron en una fiesta a altas horas de la noche.

“Me consta porque yo los vi, incluso pasaron al frente de la ventana de mi apartamento y en el parqueo. Primero salió Alvarado a eso de las 12 a. m., 15 minutos después salió Gordon y el último fue Smith.

“Yo decidí no incluirlos a ellos. Primero hice una reunión con ellos y al final no llegaron don Celso ni Esteban Alvarado, solo estuvieron Gordon y Smith. Ellos aceptan que estuvieron tarde y lo hicieron al frente de la junta directiva. Los dos jugadores no viajan en el bus. De camino me llamó el presidente Celso Gamboa y me dijo que Alvarado tenía que jugar, que no importaba si no alineaba a los otros dos.

Yo les dije que no y que tomaran la decisión que debían tomar. Al llegar al estadio estaban Reynaldo Parks y Esteban Alvarado y me insistieron que tenía que alinear al portero, que eran órdenes de arriba. Yo me impuse y luego me comunicaron que ya no era más técnico del equipo”, explicó Fallas, quien ya viajaba retorno a su casa en Limón.

Fallas explicó que dentro del camerino hay códigos y leyes que hay que respetar y que él no puede trabajar así.

“Está bien, a veces hay un nivel deportivo que no es acorde y lo hagan no hay problema, pero es un problema de indisciplina que yo no negocio con dinero o trabajo, así soy yo”, concluyó.

El estratega contaba con dos años más de contrato tras su renovación, precisamente semanas antes de comenzar el campeonato.

Toda la información estadística del Clausura 2021 la encuentra aquí: https://www.teletica.com/nacional/estadisticas_276368