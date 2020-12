Esteban Alvarado: "Queremos hacer historia con Limón"

Pese a que el rumor ya andaba con fuerza, fue hasta este lunes que Limón FC confirmó la llegada del portero Esteban Alvarado, esto como uno de sus grandes fichajes para la temporada 2021.

Alvarado de 31 años, quien ya militó en nuestro país con Saprissa, Alajuelense y Herediano, se vestirá de verde por los próximos seis meses y anunció que llega con la intensión de triunfar.

En un principio el portero se marcharía al exterior, pero no pudo concretar la oferta por lo que terminará jugando en el Caribe.

“Soy limonense, aquí están mis raíces. Se ha visto el buen trabajo que se ha venido realizando. El cuerpo técnico y mis nuevos compañeros tienen metas grandes y eso me motivó. Queremos hacer historia con Limón, darle a esta provincia una gran alegría y les prometo que trabajaré todos los días para cumplir los objetivos. Me gusta este proyecto, me gusta la provincia”, expresó Alvarado en su presentación oficial.

El pasado 23 de noviembre, el guardameta sorprendió a todos al anunciar su salida abrupta del Herediano.

En aquel momento, se anunció que el portero se marcharía al fútbol del exterior, precisamente a la Liga MX con el FC Mazatlán.

Sin embargo, poco más de un mes ahora Alvarado fue presentado en el proyecto caribeño. El guardameta no quiso entrar en detalles sobre esta salida, pero asegura que lo hizo de buena forma y que “le pueden preguntar a cualquiera, incluido Jafet Soto”.

''Me fui muy bien de Herediano, muy agradecido con el cariño de la afición y de haber conseguido la 28, no tengo que dar explicaciones, descarté una opción que tenía en Australia, tengo mis motivos”, explicó.

Esteban inició su carrera en el fútbol nacional con el Deportivo Saprissa, de donde dio el salto al fútbol de Holanda, donde defendió el marco del AZ Alkmaar, del 2010 al 2015, siendo considera el mejor portero de la Eredivisie en la temporada 2012.

Posteriormente estuvo por tres años en el Trabzonspor de Turquía, antes de regresar a Costa Rica, donde defendió los colores del Herediano, equipo con el que salió campeón en el Torneo de Apertura 2019.