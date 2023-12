Zorro Hernández: "La Copa y Copa Centroamericana no es lo que quiere el aficionado, el liguismo desea la 31"

"Si usted hace una encuesta, el liguismo quiere la 31, está bien, si usted es un equipo grande tiene que ir por las tres finales, pero la prioridad es la 31 y el liguismo lo sabe, ellos tienen que tenerlo bien adentro en su cabeza, en su corazón, la mayor alegría que pueden dar es este título. Con lo que vi ante Herediano, dan a entender de que no les importa el aficionado que siempre llena el estadio y que les vuelvan a pegar otra cachetada...", añadió.

Y agregó: "Si la Liga no pasa a la final, va a ser un rotundo fracaso y que esos dos títulos que se van a ganar para mí no valen".