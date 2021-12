Yael López: "Me gustaría jugar con mi hermano Miguel Ajú"

El lateral Yael López se marchó campeón del Herediano hace pocos días y ya su nombre suena en otro equipo grande: Liga Deportiva Alajuelense.

López es un sinónimo de buena suerte para los tradicionales, ya que se coronó campeón con los morados y también con los rojiamarillos.

El futbolista atendió a Teletica.com para conversar sobre su semestre y sus aspiraciones. Aún le resta un año de contrato con Carmelita, sin embargo este club está en Liga de Ascenso, así que Yael desea mantenerse en un club que pelee por títulos como ya lo hizo en sus últimos dos años.

¿Qué análisis hace del semestre?

Fueron seis meses muy provechoso, el paso por el Herediano me ayudó muchísimo a crecer, jugué con muchas figuras, era un equipo muy bien armado y se mostró durante una muy buena parte del campeonato. Hay que vivir experiencia de ser campeón.

¿Qué valoración hace de sus últimos meses, pues fue campeón con Saprissa y con Herediano?



Es algo muy bonito, me siento muy contento, de verdad que estoy muy feliz. Como me dijeron por ahí, algo tengo porque quedé campeón con Saprissa y Herediano y eso es difícil de lograr, más en un periodo tan corto de tiempo.

​¿Por qué se da su salida del equipo?

Mi salida fue por un mutuo acuerdo con Jafet Soto, me querían enviar a un préstamo y no acepté. Lo estuvimos hablando y al final llegamos a un mutuo acuerdo.



¿Por eso mismo que mencionaba antes desea estar en un club que pelee títulos?



Yo sigo queriendo eso porque en dos años he jugado cuatro finales prácticamente, una con Saprissa y tres con el Herediano. Buscaba seguir ganando títulos, sentía que había jugado varios partidos, era un buen revulsivo, creía que la verdad un préstamo a otro club no era lo mejor.

¿Qué se viene para usted: su nombre se ha escuchado en Alajuelense?

Estamos manejando varias ofertas con mi agente. Hay un tema que es Carmelita, mi ficha sigue siendo de ellos y ellos tienen que ver en las negociaciones. Ahorita no te puedo decir más. Tenía algo listo, pero Carmelita no pudo llegar a un acuerdo y no puedo hacer mucho.



¿Pero eso que tenía listo apun se puede dar o ya no?

Todavía están en negociaciones, estamos dando unos días y estamos viendo qué se puede resolver.



¿Con Alajuelense podría jugar por su hermano Miguel Ajú? Incluso hace unos días, Ajú hizo un posteo en redes con una imagen de unos jugadores de Super Campeones.



Es algo jocoso, de hecho él y yo lo hablamos, me pidió permiso para poner el posteo en sus redes y yo le dije que las manejara como gustara. Me gustaría jugar con mi hermano, es un sueño que tenemos desde que nos conocemos de hace unos años.

Ustedes tienen una historia particular, pues no están juntos desde niños sino hace relativamente poco: ¿Cómo es esa relación?

Nos conocemos hace unos tres años. Tenemos una buena relación gracias a Dios, esto del fútbol nos ha unido más, nos pedimos consejos y nos ha ayudado también a los dos para crecer. Mejorar nuestra relación como futbolistas nos ha caído muy bien.

¿Qué opina del campeonato de Ajú, que al final le permite regresar a Alajuelense?

Fue un buen semestre para ambos, nos ayudó a cada uno por su lado, Ajú es una sorpresa del campeonato, muchas personas saben de sus condiciones, tuvo un campeonato formidable personalmente, el equipo termina de último y a él le fue de manera extraordinaria.