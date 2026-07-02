¡Ya van siete refuerzos! Alajuelense anuncia la llegada de un nuevo volante

Liga Deportiva Alajuelense continúa con su etapa de refuerzos y este jueves confirmó lo que era un secreto a voces: el volante Roan Wilson se une al equipo.

Wilson llega a reforzar el medio campo por un periodo de un año, es decir, dos torneos cortos.

El mediocampista arriba al cuadro manudo como agente libre, luego de salir del Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal.



Roan no gozó de regularidad en su última campaña como legionario al sumar 62 minutos en tres partidos. Su último juego fue hace casi un año, el 22 de agosto.



El jugador tiene 24 años y fue a la Copa del Mundo Qatar 2022, cuando la Selección Nacional era dirigida por Luis Fernando Suárez.



De esta manera, Wilson se une a Luis Díaz, Yeison Molina, Farbod Samadian, John Paul Ruiz, Juan Pablo Añor y Daniel Chacón como refuerzos del club para la siguiente temporada.

