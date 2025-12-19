EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Ya está definido el árbitro para la final de fase este sábado en Alajuela

El partido será a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa-Alajuelense. Juan Quirós
Por José Fernando Araya 19 de diciembre de 2025, 11:11 AM

Todo está listo para el partido de este sábado entre Alajuelense y Saprissa por la final de fase del Torneo de Apertura 2025.

Y ya está decidido quién será el encargado de impartir justicia para este vital partido. 

Se trata del central David Gómez, quien estará acompañado de los asistentes Danny Sojo y Osvaldo Luna.

El cuarto y quinto árbitro serán Pablo Camacho y Carlos Fernández, respectivamente. 

Mientras que en el VAR estarán Steven Madrigal y Anthony Bravo. 

Este partido será a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. De ganar la Liga, alcanzará el título 31; de lo contrario Saprissa obligará a disputar una gran final. 

