¿Y la autocrítica? Esta fue la conferencia de prensa de Andrés Carevic

En relación con el análisis siento que hacemos buenos partidos, el equipo está jugando bien, sabemos, trabajamos, pero tenemos que ser más contundentes. Generamos muchas acciones de gol y no podemos concretar.

Tenemos el apoyo de la directiva. Entiendo a la gente, pero somos el segundo lugar del campeonato, no sé si intentan desestabilizar a nuestro equipo como siempre pasa en estas instancias. Una vez clasificados, nos prepararemos a los play-offs.

La contundencia es parte importante, pero a nivel de funcionamiento, el equipo es superior al rival. No es para alarmarse el tema del resultado, estamos ocupados en eso, estamos más sólidos en la defensa.

A veces ustedes (prensa) o la gente valoran solo el resultado y parece que el equipo hace todo mal, juega mal o no consigue el resultado, hay muchas situaciones que pasan... Ya me pasó hace un tiempo, que íbamos de líderes muy abultados y había algunas cosas en esta instancia. No está todo mal, vemos muchas cosas positivas.