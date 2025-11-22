Wilmer López tras lograr nueve títulos con Alajuelense: "Ganar siempre es riquísimo"

El técnico de Alajuelense, Wilmer López, destacó el trabajo de sus jugadores luego de alcanzar el noveno título consecutivo en el fútbol femenino.

Tras la obtención de un nuevo cetro, con un nuevo festejo a cuestas y una jerarquía histórica, López analizó las claves del éxito rojinegro en la transmisión de Teletica Radio.

Estas fueron las declaraciones de Wilmer tras el título:

Sentimiento: Ganar un campeonato siempre es lindísimo, siempre es riquísimo, siempre es un orgullo, y más es una institución que uno ama. Yo creo que esto es gracias a todas ellas, ellas que tienen de tener esa sed de ser ganadoras, de ser triunfadoras y de ser campeonas. A pesar de que ganemos un torneo, ganamos el otro, y así hemos ganado los ocho anteriores, usted ve la actitud de ellas.



Dominio: En este campeonato jugamos, no sé, 16, 18 partidos, y solo empatamos uno, el resto todos los ganamos. Eso habla de la mentalidad, de la actitud direccional de las jugadoras que tengo en mis manos, de que son realmente competitivas y ganadoras.

Sacrificio: Cuando uno hace algo que le gusta, no es sacrificio, porque le gusta, y los que le gustan le pagan a uno todavía, imagínese. Entonces, sacrificio no, es un orgullo, es un honor, es un placer para uno venir a los entrenamientos, levantarse de madrugada. Yo vivo de aquí, del estadio, 10 kilómetros de aquí del estadio para arriba, ahí en Carrizal, y yo me tengo que levantar todos los días a las 4 a. m. salir de mi casa faltando 20 para las 5 a. m. , para llegar a las 5:10 a. m. o 5:15 a. m. al CAR, y empezar a entrenar faltando 15 para las 6 a. m. Lo hago porque me gusta.

Hegemonía: Hay algo muy importante, yo creo que ellas lo tienen muy claro, y le puede preguntar a cualquiera de ellas, cuando estamos dando la charla, y por lo general, a lo último siempre le digo, muchachas, hoy este partido es de correr, correr y correr, la que no corre, vuela, pero vuela para afuera.

No estorbe, no le quite tiempo, no le quite espacio a una que realmente quiera estar dentro de la cancha y correr. Yo creo que esa frase, que la que no corre, vuela, pero vuela para afuera, la tienen muy clara. Y ellas lo demuestran en partido a partido, donde entran a meter, a correr y a jugar, y aparte que tienen buenas condiciones, tienen una muy buena mentalidad ganadora.



Y aparte que ellas saben muy bien que yo no me ando con titubeos, y se los he dicho a ellas, una y mil veces. Este equipo no depende de ninguna, este equipo no depende de que esté Noelia, no depende de que esté Shirley Cruz, no depende de que esté Natalia Mills, no depende de que esté alguna. Porque ha ganado con ellas y sin ellas, y seguimos ganando con una y sin otra.



Entonces yo creo que por ahí, donde ellas se dan cuenta de que, bueno, si estoy jugando, si estoy de titular, tengo que realmente esforzarme, mantener mi nivel, porque viene otra que va a hacer las cosas de igual o mejor que la estoy haciendo yo. Y en este torneo le dimos oportunidad a muchas chiquillas jóvenes. Usamos cinco o seis jugadoras de prácticamente el alto rendimiento, las cuales nos dieron mucho fruto durante todo este torneo.



La cantidad máxima que tenemos que cumplir es una situación de minutos Sub-20. Y yo creo que triplicamos la cantidad de minutos que tenemos que hacer, por el aporte de ellas. Y yo creo que eso, cuando uno tiene un grupo de veinticinco o veintiséis jugadoras, y no importa quién juegue o quién no juegue, cumplen, rinden, y ganamos.



Yo creo que eso mantiene, como dice uno, puntita de pies a todas. De ninguna se puede dormir.

Primer título con su hija Wyzangel: Bien, bien. Es un ingrediente extra sabroso, delicioso, sensacional, espectacular, y el nombre que se quiera ponerle. Porque el primer torneo que gana mi hija siendo parte del equipo, sabiendo que a pesar de que no jugó ni en semifinal ni en la final, pero jugó en partidos anteriores para llegar a la semifinal y para llegar a la final tuvimos un camino muy largo, donde ella aportó, aportó su granito de arena, se inclusive metió gol allá en Guanacaste.



Entonces, es una situación diferente este torneo por ese aspecto que usted toca.

Secreto del éxito manudo: Primero, contar con el respaldo de la institución, y ahora estamos ahí haciendo fila para venir a recoger la medalla, y se lo digo sinceramente, literalmente empuje a Don Joseph, vamos Don Joseph con nosotros.



Usted tiene que ir con nosotros porque usted es el respaldo de este equipo femenino, usted es el que le ha dado el apoyo, usted es el que le ha dado el sostén para que este equipo femenino cuente realmente con ese apoyo de esta gran institución como la Liga Deportiva Alajuelense, y muy merecidamente usted tiene que entrar con nosotros ahí a desfilar y recibir la medalla.

Cuando usted tiene una institución que te da las comodidades de buenas canchas, buenos uniformes, todas las condiciones que usted necesita para desempeñarse bien, yo creo que lo único que puede usted darle y devolverle a esa institución es esto, resultados, buenos resultados y campeonatos.

Ojalá nuestra Selección Nacional, los seleccionadores que estén, que vengan, que lleguen, porque no es solo la Selección mayor, necesitamos que desde las bases de Liga Menor, de nuestras selecciones, se empiecen a dar otros frutos, pero no podemos ser tan condescendientes con algunos jugadores, permisibles con algunos jugadores, sino que también exigirles, exigirles, así como se le dan comodidades, así como se le ganan buena plata, también hay que exigirles que respondan y que respondan dentro del terreno de juego.

