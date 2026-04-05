Wilmer López: "El jugador actual tiene que saber que ahora está más expuesto que antes"

Es uno de los grandes ídolos manudos. El emblemático 6 en su dorsal es sinónimo de todo tipo de adjetivo por su calidad dentro del rectánculo de juego.

Wilmer López, actual técnico ﻿del equipo femenino de Alajuelense y máximo ídolo rojinegro habló de varios temas alrededor de la Liga, uno de ellos los sonados casos de indisciplina que han atacado a la institución en los últimos seis meses.

Además, también habló de la victorias que suma al frente de las leonas en su búsqueda del décimo título consecutivo, todo un récord en el área.

Por si fuera poco, hasta habló de su nuevo rol como youtuber, con su canal de “ElPato&Toño” donde cuenta varias vivencias de su aplaudida carrera.





-¿Wilmer lo he visto con una nueva etapa, lo veo mucho en Youtube y ahora tiene un nuevo espacio?

Sí, he estado con el periodista Josué Quesada, a quien quiero agradecerle porque fue él que me buscó, me contactó, para que yo fuera parte de un panelista en los jueves en su canal y ya llevo un año con él en Teléfono Rojo y bueno ahora iniciamos este nuevo proyecto que es la página de Youtube del “Pato y Toño” junto al periodista Antonio Alfaro que lo iniciamos prácticamente ahora en diciembre con una sección muy bonita que se llama Camerino, donde hemos tenido entrevistas con personajes a nivel nacional, Óscar Ramírez, Paté, Bryan Ruiz, Erick Lonnis y vamos a seguir teniendo más invitados.

Le estamos poniendo mucho cariño y quiero que la gente se mete a la página y que es algo bonito, no es algo mal intencionado ni nada, más bien al contrario es tratar de llevarle cosas diferentes a la gente en esto del fútbol.

-Hablemos del panorama actual de la Liga ¿Cómo analiza la actualidad de Alajuelense que se está jugando la vida para clasificar?

Sí, yo creo que es una situación normal de cualquier institución, ¿verdad? Altibajos, deportivos, situaciones de lesiones que es normal en el fútbol. Más bien, ¿hace cuanto a la Liga la tenían prácticamente descartada? Hasta la mayoría de la gente decía que la posibilidad de que no clasificara eran mayores que las que clasificara y ahí sigue con vida.

También hay que ver la reacción que tuvo la Liga después de un inicio un poquito deficiente, pero ha tenido una buena reacción, donde es lógico y normal también que siga ganando, pero también hay partidos donde no se van a pasar tan bien los resultados que se desean.

-¿Por qué le ha costado tanto? Óscar Ramírez decía el otro día una frase que me llamó mucho la atención, que comparó al equipo con un carro lo del carro, que lo apretó mucho en el torneo anterior y ahora tuvo que hacer ajustes. ¿Comparte eso?

Si se supiera perfectamente qué es y por qué fue, tal vez se hubiera corregido durante lo que llevamos en el torneo y no se hubiera dado un arranque que no era lo mejor, pero es parte del fútbol que un equipo tenga sus rachas positivas y negativas, pero como le repito, al punto de que si hubiera ganado ante Herediano, ahí estuviera metido completamente de lleno ya peleando hasta el primer lugar. Pero se dio un resultado que hasta cierto instante es normal.

-¿Y si ve a la Liga clasificando?

Sí, claro, yo sí veo a la Liga clasificando. La derrota en Herediano no quiere decir que la Liga tiré la toalla. Sonará desprestigioso, pero se ha hablado de cosas muy buenas de Herediano y sin embargo, si hubiéramos ganado, hubiéramos quedado ya ahí a un punto de ellos y ya ahí verían con otros ojos a la Liga, pero aún quedan bastante partidos.

-Wilmer usted tiene mucha trayectoria, como técnico y como jugador. Si usted fuera Óscar Ramírez, ¿qué trabajaría más para corregir?

Uno no puede dejar los detalles por fuera o ceñirse en buscar mejorar en una sola posición. Hay que poner atención a todo, en lo colectivo y en los rivales que faltan.

Creo que ver lo bueno que se ha hecho hasta el momento en este levantín que tuvo y que lo puede seguir haciendo. La derrota ante Herediano, por ejemplo, no es para echarnos a morir los liguistas, más bien al contrario, es para aún unirnos más y seguir dando ese empujón a nivel institucional para no salir de zona de clasificación y por qué no ojalá hasta nos alcance para pelear este lugar.

-Wilmer, sin duda alguna tengo que hablar de lo que ha pasado en la Liga, los casos de indisciplina y lo que aconteció con Alejandro Bran… ¿Qué pasó ahí? ¿Qué opinión le genera el escándalo que produjo eso al equipo?

La vida personal de cada jugador es algo que ninguna institución va a poder controlar. La Liga no puede estar detrás de cada uno, de qué hacen, qué toman y qué no. Creo que eso va por cada uno de ellos. Cada jugador debe saber, primero, ubicarse, que sepa en cuál institución está, saber la responsabilidad que tienen de defender esos colores y también de que lo que se está jugando que es un bicampeonato y de una u otra forma, los que hemos sido jugadores, sabemos lo que es ser campeones hasta la parte económica que trae eso, entonces es de aprender y seguir por un camino que no hay cero errores ya.

-Wilmer, usted sabe bien lo que es el manejo de un camerino. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Es suficiente con la sanción? ¿Se habla con el jugador aparte?

Yo creo que primero que todo él (Alejandro Bran) debe ser consciente del error que hizo y él acepte la equivocación y que se comprometa a que no va a volver a pasar y que se mantenga recto en su accionar mientras esté en el campeonato. Ya cuando termine el campeonato, ya cada quien podrá hacer con su vida lo que quiera, más si se van a vacaciones son personas normales que tiene su derecho de vivir, de disfrutar, de disfrutar las vacaciones y todo.

Pero, mientras esté en el campeonato, yo creo que, a nivel institucional, lo mismo que he hecho en la Liga siempre, ayudarles, darles el apoyo y estar con ellos y que también sean conscientes de que tienen que dar su granito de arena para que todo marche bien en este caso.

-¿Pero cree que las sanciones son suficientes o faltó un poquito más de mano dura en esos casos pues fue la segunda indisciplina en seis meses?

Es que yo creo que la toma de decisiones se hizo en la directiva, lo que haya sancionado e impuesto, yo no lo sé, pero yo creo que sí es suficiente y si la situación es sancionada, fue suficiente.

Y le repito, no es solo lo que el equipo le haya metido de castigo de una u otra índole. Lo más importante aquí es que el jugador sea consciente del error que cometió y que sea consciente de que no volverá a pasar y que más bien se va a comprometer cada día más a buscar ser lo más profesional que se necesita a nivel institucional.

-¿Algunos pedían separarlo y más bien solo estuvieron entrenando con el equipos Sub21?

Es que no, no, no. Porque se tomaron medidas con el jugador. Yo creo que no hay que llegar a eso.

Yo creo que las decisiones que tomaron son efectivas, te lo repito, no sé cuáles fueron. Yo creo que como todo ser humano, si uno se equivoca, tiene el derecho a tener una oportunidad de reivindicarse y demostrar que realmente se equivocó, y que demuestre que está nuevamente al frente dispuesto a colaborar, comprometido y que vaya a dar lo mejor de sí para la institución, para el equipo, para sus compañeros y para lo más importante que es buscar determinadas oportunidades en el fútbol exterior.

-¿El otro día Óscar Ramírez dijo que en su época era común ver “gente sacándose la goma en la utilería", era así en su época, también, le llegó a ver casos así?

El licor existió toda la vida o sea. No podemos esconderlo y personas que tomen existen en todos los rangos sociales desde gente que tiene toda la plata hasta el que no lo tiene. Creo que en esto no podemos matar a una persona por un error como estos pues ya se castigó.

¿Qué pasaban cosas? Claro que pasaron cosas pero la cuestión es que en aquel tiempo no existía el celular. La gente no andaba con cámaras para andar grabando y publicando las cosas como pasa ahora. Entonces, más bien, el jugador actual tiene que saber que ahora está más expuesto que el futbolistas de antes. Porque uno ha oído historias, o ha visto historias de compañeros o de exjugadores que uno se queda impresionado que a estas alturas lo que hicieran sería un boom y lo atacarían como persona, como jugador y como todo.

Entonces, son épocas. Cada época va a tener sus cosas buenas, sus cosas negativas. Pero yo creo que aquí se trata de un ser humano que merece una oportunidad más de demostrarle que él enfrenta la equivocación que hizo y que se va a comprometer nuevamente.

Wilmer López, Alajuelense

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-¿Debe marcar un precedente este caso para el resto de los futbolistas de la institución?

Tal vez tener ciertas normas, por decirlo así. Yo creo que no es solo un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense o sea, creo que es para cualquier futbolista que tiene un salario, que tiene una obligación, que tiene un contrato, o sea, que tiene que responder por un contrato.

Y no solo porque sea jugador de la Liga, no, no, es cualquier jugador de cualquier equipo y en cualquier país que tiene que saber y darse cuenta de las obligaciones que tiene como profesional. Porque vive de esto porque no sé si habrá algún otro jugador que después de entrenar tenga que ir rápido a su otro trabajo, no sé, a estas alturas no creo.

Entonces repito, el jugador, sea quien sea, de cualquier institución que sea, tiene que saber que existe de parte de ellos una responsabilidad hacia su patrón porque el fútbol es otro trabajo más.

-Pasando un poco la página, las leonas siguen sin perder y ya suman 29 partidos invictas tras la victoria en el clásico el miércoles anterior. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Se perfilan a superar ese récord de más de 40 partidos que ustedes mismas tienen?

Sí, algo había escuchado, pero a nivel de grupo no se habla nada de eso o sea, yo me di cuenta de la cantidad de partidos que llevamos por la prensa.

Nosotros no hablamos de rachas, no hablamos de que sigamos así ganando, ganando y ganando, porque creo que lo que nosotros hablamos es de campeonato.

A nivel de grupo sí se habla, es lógico de otros temas, como que tenemos que hablar de estar en el primer lugar. Tenemos que hablar de que tenemos que ir fuertes nuevamente por un campeonato, que se sientan bien y puedan desenvolverse de la mejor forma día a día en cada entrenamiento igual que en cada partido. Y eso lo demuestra ganando y si se sigue ganando añadiría por la actitud de ellas, por la acción de ellas, por el respaldo de la institución, pero no, porque estemos pensando en eso o de que tenemos que mantener la racha.

-Ahora veo que su hermano Harold López va a estar ahí dirigiendo al Herediano Femenino. ¿Cómo palpita ese enfrentamiento con él?

Sí, creo que nos tocará pronto, después del parón por la fecha FIFA. Pero si hablamos de experiencia, de rodaje y de trayectoria, mi hermano tiene muchísimo más que mí, él tiene más experiencia en equipos femeninos.

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-¿Entonces usted le pide consejos a él más bien?

Sí, claro, a ver si puedo pedirle consejos de trabajo de alguna forma, pues él ha dirigido mucho rato en el fútbol femenino. Dirigió a la Selección Sub17, fue campéon de Centroamericana con ellos, la Sub20 también estaba clasificado para el Mundial que era acá, pero lo sustituyeron injustamente para traerse a X persona (el venezolano José Catoya) que nadie sabía nada, cuando él era el que las había preparado y lo único que hizo esa persona fue ganar en su currículum, pero no dejó nada al país, luego se fue. Eso son cosas que para mí él ha tenido más recorrido que yo.

También estuvo en la selección mayor como asistente y clasificó con Amelia Valverde al Mundial y ahora también me alegra mucho que esté ahí con Heredia, ojalá ellos lo respalden, lo acuerpen en este torneo y que pueda sostenerlo mucho tiempo, porque es una persona muy preparada en el fútbol femenino.



