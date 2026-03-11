Washington Ortega y su enorme noche defendiendo el arco de la Liga ante LAFC

El uruguayo Washington Ortega firmó este martes una de sus enormes noches bajo los tres palos de Alajuelense.

Superada por el volumen de juego de Los Angeles FC, el guardameta fue el sostén defensivo del equipo que al final firmó un valioso 1-1 que lo deja con chances de sacar la serie el próximo martes en casa.

Ortega tuvo dos intervenciones claras donde se lució, además de bajar el ritmo de juego en los momentos de mayor apremio.

Según Concacaf, el 49.4% del partido, estuvo encima de su cancha, por lo que la exigencia fue máxima y el LAFC remató 11 veces al arco manudo.

“Contento de poder ayudar a mis compañeros. Creo que todo el equipo hizo un gran esfuerzo. Lastimosamente se nos escapa el triunfo, pero bueno, creo que es un resultado que si lo hablábamos antes de muchos dirían que sí. Entonces creo que qué bueno que ahora con nuestra gente en nuestra casa tenemos que hacer nuestro trabajo”, destacó el guardameta a Teletica Radio.

El charrúa no quiso entrar en detalles sobre lo que habló el equipo en el camerino previo al vital juego.

“Bueno, eso no se lo puedo decir, la verdad, porque bueno, es una charla que que tuvimos nosotros como grupo y bueno, y también con el profe pero después, como le decía el otro día, después el trabajo siempre fue el mismo nosotros trabajamos de la mejor manera, institución que te da todo para que lo puedas hacer entonces, nada, por suerte se pudo revertir esta situación se viene revirtiendo porque todavía falta y bueno, y hay que seguir”, mencionó.

​Finalmente, habló sobre lo que espera ver el próximo martes en el estadio Morera Soto.

“Nuestra gente nos tiene que alentar ahora, lo necesitamos mucho. Y después creernos, creernos que podemos, que podemos dar un paso grande y bueno, ojalá que así sea”, puntualizó.

Alajuelense regresará este miércoles por la noche al país y preparará el partido del viernes ante Pérez Zeledón.



