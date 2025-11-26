Washington Ortega: “Volveré lo más pronto posible”

El portero de Alajuelense, Washington Ortega, publicó un mensaje en sus redes sociales en medio de su lesión que lo hará perderse el partido de ida de la final de Copa Centroamericana ante el Xelajú de Guatemala.​

El partido será este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto y todo hace indicar que el estelar será Bayron Mora.

“Hola manudos quería agradecerles por sus mensajes y su apoyo. Volveré lo más pronto posible y más fuerte”, publicó Washi en una historia en Instagram.





Por su parte, en la Liga informaron que la lesión es muscular y que en principio se perderá los juegos frente a Xelajú en casa y Cartaginés en el Fello Meza.

“El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición. Su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día”, comunicó la institución.

En la previa del primer encuentro de la final, el estratega Óscar Ramírez dijo que este tema de la portería no le quita el sueño y también le hizo una petición especial a la afición.

“Sí pedirle a la afición también en este caso que tenga esa parte de entendimiento, y que sea congruente con el actuar del muchacho", expresó Ramírez en relación con el guardameta por el que se vaya a inclinar para suplir a Ortega.