Washington Ortega: "Las canchas dificultan bastante el juego aquí"

El portero de Alajuelense, el uruguayo Washington Ortega, brindó una amplia entrevista al sitio web oficial de la Liga en la que hablar de lo que significa este nuevo en su carrera deportiva.



Ortega dijo sentirse "muy contento" con la decisión de firmar con los rojinegros y también respondió sobre las canchas en las que se juega el balompié nacional.

"Creo que era el lugar donde quería estar. Llegué a un club grande, que era lo que buscaba para mi siguiente paso. Obviamente, tener nuevas ilusiones y sensaciones siempre motiva, pero también soy consciente de la necesidad del club en el torneo, y eso me impulsó a venir. Uno vive para dejar huella en la historia, y eso es lo que quiero lograr. Era lo que me imaginaba", respondió Ortega sobre cómo han sido estas primeras semanas en suelo tico.

También, al ser consultado sobre las diferentes canchas y cómo ha visto al fútbol nacional, el arquero tiene claro que las "canchas dificultan bastante el juego aquí".



"El futbolista tico lo veo bien. Sé que muchos emigran a otros mercados. A ver… las canchas dificultan bastante el juego aquí. Siento que, si todas fueran como la del Estadio Nacional, que donde más me ha tocado jugar por el momento con césped natural, el fútbol sería más vistoso. Hay canchas complicadas, y los equipos que logren sacar puntos en ellas son los que pelearán por el campeonato", respondió el charrúa.

Además, aseguró que "en cuanto al jugador tico, me sorprendió su inteligencia. No hay que explicarle tanto el trabajo táctico. En Colombia es diferente: hay jugadores muy buenos en lo individual, pero les cuesta más lo colectivo. Aquí me sorprendió encontrar compañeros con experiencia en el alto nivel, que han pasado por la Premier League y otros países de Europa, lo que también habla muy bien del fútbol costarricense".

Ortega le ha dado seguridad a la portería manuda y ya lleva 7 juegos, en los que solo le han encajado dos goles.