Washington Ortega: “Estamos muy contentos de poder quedarnos”

Alajuelense consiguió amarrar al portero Washington Ortega hasta el 2028 y el uruguayo asegura sentirse a gusto con el equipo.

Ortega llegó casi como un desconocido para muchos y en poco tiempo ya se ha convertido en todo un referente de los rojinegros.

“La verdad que muy contento y mi familia también desde el día uno que llegamos nos ha tratado la gente muy bien, nos ha hecho estar como en casa, entonces creo que nada, tenía que quedarme, lo hablamos mucho con la familia y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder quedarnos”, explicó el guardameta.

El charrúa aseguró que el cariño entre la afición y el equipo se dio “desde el día uno” y que ese cariño “fue mutuo, muy rápido”.

“Desde el primer día me sentí en casa, tenía que quedarme”.



“Estoy muy agradecido, muy agradecido todo el cariño que he recibido de toda la gente y bueno, para mí eso es una satisfacción muy grande porque bueno, quiere decir que se ha hecho las cosas bien, si bien nos falta todavía deseamos todos y lo que queremos todos, pero bueno, siempre es importante uno poder responder y poder ir haciendo eh su trabajo de la mejor manera para ayudar a la institución”.

Ortega indicó que los factores extra fútbol fueron vitales para tomar esta decisión de renovar con los manudos hasta el 2028.



