Wardy Alfaro, la mano derecha de Óscar Ramírez que también guía a la Liga

Óscar Ramírez tiene más que ganado el cariño de la afición rojinegra.

Los cinco títulos anteriores y ahora la ansiada 31 lo respaldan.

Pero el Machillo tuvo dos copilotos importantes en la búsqueda del título, el primero era el brasileño Marcelo Sarvas, que por factores personales se marchó de la institución manuda a finales del pasado certamen.

Por lo que ahora todo el peso recae en Wardy Alfaro, la mano derecha de Ramírez, en la búsqueda del bicampeonato.

Incluso, ya tuvo el lujo de coordinar las últimas prácticas del equipo, pues tomó las riendas mientras el técnico se recupera de su operación de una hernia, al menos hasta el domingo.

Alfaro reconoció que también es una oportunidad para crecer dentro del cuerpo técnico.

“Sí, bueno con respecto a Marcelo, es un gran profesional, una gran persona, le sale una oportunidad para estar cerca de su familia y bueno, bien aprovechada y en el caso personal, pues, sí, siempre es la intención de mejorar, de crecer y quien más que mi persona, que veo al profe todos los días, que me da su apertura, su conocimiento, su bagaje, su experiencia y sobre todo que escucha y me escucha, entonces desde la complicidad de ambos”, explicó el exguardameta de la Liga y el Cartaginés, quien también ha fungido como preparador de porteros.

Wardy también indicó que el Machillo logró transmitir el sentimiento rojinegro a todo el plantel.

“Ese compromiso y esa disposición y este ADN rojinegro que ahorita tenemos, pues es seguirlo en el tiempo a tal punto que si ustedes lo ven en la plantilla hay mucho joven, el profe ha dado la oportunidad también a jóvenes, porque no solo se piensa en el aquí y en el ahora, es también dejar ese legado y esa sangre rojinegra en el mediano, largo plazo, para seguir teniéndola”, aseveró el asistente.

Finalmente, habló de la tranquilidad que da conseguir el ansiado título 31, tras varios años de comenzar un torneo sufriendo por la falta de título.

“Por supuesto, el ganar te da eso, el ganar te da de lo emocional, tener la posibilidad de trabajar con más tranquilidad, la motivación, no, porque somos personas y las personas, en este caso jugadores, tienen esa oportunidad de decir pucha sí, lo logramos, lo pudimos hacer y lo que nos hizo bien, pues, seguir replicándolo y seguir mejorando cosas que sabemos que debemos de mejorar porque no hay equipo perfecto, pero sí con la disposición y compromiso que los muchachos están teniendo en el día a día nos da muchísima ilusión para lo que viene el próximo semestre”, destacó.

Alajuelense tendrá su debut en el Torneo de Clausura 2026 este jueves cuando reciba a Liberia en el Morera Soto y el club ya prepara una serie de actividades para festejar con su afición el título 31.



