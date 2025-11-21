Volvió el fútbol tico: Alajuelense y Cartaginés igualan sin goles

El Torneo de Apertura 2025 volvió a la acción con un 0-0 entre Alajuelense y Cartaginés en el Estadio Morera Soto.

Contrario a lo que se pensaría, este empate sin goles protagonizó un buen partido. No fue el típico 0-0 aburrido.

Existieron acciones en ambos marcos y buenas llegadas claras tanto de los manudos como de los brumosos.

Ambos estrategas buscaron la victoria tanto Óscar Ramírez como Andrés Carevic.

El Macho utilizó a sus seleccionados Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Contreras y Joel Campbell en la alineación titular. Además, entraron Creichel Pérez y Alejandro Bran.

Al 25 salió de cambio Hernández, por un fuerte golpe en el tobillo derecho.

En el complemento, al 88’, la Liga se quedó con 10 tras la expulsión del haitiano Tristán Demetrius, quien tenía tan solo ocho minutos en el campo.

Con este resultado, Alajuelense se mantiene en el liderato con 31 puntos, dos más que Saprissa; mientras Cartaginés es tercero con 24 unidades.