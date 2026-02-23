"Volveremos más fuertes": El mensaje de Fernando Piñar tras fractura por codazo de Sinclair

"Volveremos más fuertes": este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales el jugador Fernando Piñar, luego de que se hiciera oficial la fractura en el maxilar tras el codazo que recibió tras una acción con Orlando Sinclair.



El parte médico, la Liga Deportiva Alajuelense informó que "luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma. Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”.

La situación ocurrió en el segundo tiempo del partido entre morados y rojinegros, que terminó 2-1 a favor de los tibaseños.

Sinclair venía ingresando de cambio y protagonizó una de las acciones máspolémicas del partido.