¿Volverá Guimaraes a dirigir un equipo tico o a la Sele? Esto dice el técnico

Alexandre Guimaraes, luego de su paso por Alajuelense, explicó si volvería a entrenar en Costa Rica, ya sea en un club o con la Selección Nacional.

“No en Costa Rica ya no más, aunque uno no puede decir eso. Pero el ciclo que queríamos de trabajar a nivel de club, con esta experiencia de Liga, tengo clarísimas las cuatro fuerzas de poder. A nivel de club no, y selección tampoco, porque queda más que claro que en la federación no soy bienvenido”, sentenció.

Durante una entrevista en Tigo Sports, el timonel señaló que siente que no hay un técnico nacional con más cartel para estar al frente de la Tricolor, pero que no ha sido tomado en cuenta en las diversas oportunidades que se ha abierto el campo.

Guima ya fue el seleccionador nacional para Japón y Corea 2002 y en Alemania 2006. De ahí en adelante ha seguido su carrera con equipos en todo el mundo.

Actualmente, aprovecha su tiempo para seguir creciendo en su oficio y no tener trabajo en este momento se presta para este fin.

“Aprendí a vivir con los tiempos muertos, porque en la selección tenemos mucho tiempo muerto. Cuando sucede algo como lo que acaba de pasar, que es sin esperar, no lo esperás, el luto es más corto. Después aprovecho para hacer cosas que no hacía desde que asumí la Liga”, indicó.

Sobre su quiebre con los rojinegros, asegura que nunca recibió explicaciones a fondo por lo sucedido y que hay algo que le molestó sobre cómo se manejaron las cosas.

“Ninguna. Terminó el entrenamiento, pero la decisión estaba tomada tras el partido del Sporting. Tuve la charla con los jugadores antes del clásico, pero no se nos comunicó antes de hablar con ellos. Creo que eso se pudo hacer antes de comenzar el entrenamiento. Eso sí no me gustó”, aceptó.

Defendió que su equipo, a pesar de los muchos empates que sumaron en el Clausura, generaba en ofensiva.

“Claro que dolió, porque tal y como dije, en Colombia te sacan cuando perdés, y perdés a menudo. Pero nosotros no perdíamos, y además futbolísticamente se generaba. Son rachas, ¿qué vas a hacer? No fue que se dejó de trabajar en los entrenamientos. A veces le pasa a uno, que se le cierra el marco, no a cinco”, concluyó.