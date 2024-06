Video: Pinto siente tristeza por Alajuelense y extraña escuchar el "Liga Campeón"

El entrenador Jorge Luis Pinto afirmó en un video que siente tristeza por el presente de Alajuelense y que extraña escuchar el "Liga Campeón" siendo una realidad.

Pinto, quien fue campeón con la Liga, afirmó que desea que el club vuelva a tener más protagonismo.

"Queridos amigos liguistas, he seguido, como siempre, el movimiento deportivo de nuestro equipo. Siento con tristeza que no se logren los títulos y no sea el equipo protagonista y ganador de siempre. Siempre se gritaba 'Liga campeón, Liga campeón'", comentó Pinto, en un video suministrado por la agrupación Transparencia Rojinegra, uno de los sectores del liguismo que propuso una papeleta para los puestos de elección en la polémica asamblea que se realizará este sábado.

Transparencia Rojinegra presentará esta papeleta este sábado para estos puestos a elegir:

Vicepresidente Primero: Daniel Salazar



Secretario: José Cabezas



Prosecretario: Carlos Salas



Vocal Primero: Sandra Rodríguez



Vocal Tercero: Guillermo Cornejo



Uno de sus líderes como es José Cabezas conversó con Teletica.com en una amplia entrevista y afirmó que tienen altas expectativas.



Además, Cabezas aseguró que la principal inquietud que los impulsó a proponer estos nombres es que no han visto un cambio en el bloque oficialista de Joseph Joseph.



"No hemos visto ningún cambio, don Joseph se aferra al modelo que él trajo, que él quiso implementar y que ya está demostrado que no dio resultados", comentó Cabezas.



Este es el plan con el que llega esta agrupación:

Oficialistas