Video: Óscar Ramírez mostró su lado más furioso tras acción del Cartaginés

Difícilmente se le recuerda así. Óscar Ramírez mostró su lado más enfurecido este domingo durante el partido entre Alajuelense y Cartaginés.

Sobre el cierre del juego, el técnico rojinegro estalló en el banquillo tras una fuerte entrada del brumoso Diego Mesén sobre Anthony Hernández.

Mesén se barrió con todo directo al cuerpo y Pika salió volando por los aires frente a la mirada furiosa de un Machillo que hasta cruzó a reclamar a la banca del Cartaginés.

El Machillo se puso furioso. Gorra por los aires, ni la dejó caer y de un patadón la mandó a volar nuevamente y pegó cuatro gritos al cielo.

La jugada fue muy artera y el técnico mostró su molestia en conferencia de prensa, pues bien pudieron lesionar a uno de sus mejores futbolistas.

“La entrada sobre Pika sí me molestó mucho, el trabajo de nosotros ha sido difícil, estamos en dos frentes, buscamos una final a nivel nacional, competir y no solo es eso, tengo cuatro meses en el equipo y se meten muchas cosas, la selección y más cosas y esto no ayuda”, explicó el estratega.

Además, aseguró que bien lo pudieron sacar de la final de vuelta este miércoles ante Xelajú por la Copa Centroamericana.

“Tenemos una final el miércoles que podría ser el trapito de dominguear de nosotros los ticos este año, así que no me pareció la acción, fue muy agresiva, no sé qué habrá pensado, íbamos ganando bien el partido, pero bueno ya pasó, ahora a descansar”, mencionó.

La acción caldeó tanto los ánimos que el juego terminó con bronca entre los camerinos y pleitos hasta con los encargados de la transmisión de la televisión.

La Liga viajará este mismo lunes a suelo guatemalteco para preparar el partido luego del empate 1-1 en la ida en el Morera Soto.

Se espera que la llegada de los rojinegros a Ciudad de Guatemala sea cerca de las 6 p. m.



