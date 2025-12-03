Video: Locura total en estadio a 11 horas de la final entre Xelajú y Alajuelense

Los aficionados al Xelajú comienzan a llegar desde muy temprano al estadio Cementos Progreso, donde este miércoles a las 8 p. m. se jugará la final de vuelta de Copa Centroamericana ante Alajuelense.

La página Locura Chiva publicó en su perfil fotografías de este miércoles y un video de dos minutos, en el que se aprecia una fila ya de unos 400 metros de hinchas del equipo chapín.

La serie marcha 1-1 en el marcador global tras lo sucedido en el juego de ida en el Morera Soto y esta noche se definirá si Xela levanta la copa o si hay un tricampeonato rojinegro en Copa Centroamericana.