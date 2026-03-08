Video: Exjugador de la Liga revela secuela de fractura y cómo hace para salir adelante

Hace año y medio, el futbolista Kevin Cabezas sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha cuando era ficha de Liga Deportiva Alajuelense.

Y este sábado, Cabezas reveló secuelas que le quedaron de esa lesión y cómo ha hecho para salir adelante.

Tuvo un problema en sus dedos del pie que se hacían en garra, producto de un tema en sus nervios. "Aprendí a convivir con eso y así competir".

Además, en la actualidad, siendo jugador de Liberia, Cabezas detalló que en un entrenamiento sufrió un fuerte golpe en la misma pierna en la que había tenido la fractura.

Recibió un primer diagnóstico de que era solo un golpe ,pero no se sentía bien por lo que buscó una segunda opinión de un experto.

"Tenía una fisura y el otro tema fue que se vio mi secuela que es síndrome compartimental posterior, eso es que ciertas partes del músculo se murieron, y hacía que mis tendones se retrajeran y los dedos se hicieran en garra", añadió.