Video: Así quedó el bus que transportaba al Olimpia tras ataque en Alajuela

El autobús del Olimpia de Honduras sufrió un ataque la noche de este jueves después del partido frente Alajuelense (1-1).



En las imágenes de estos videos, adjunto esta nota, se puede observar cómo quedó el bus que transportaba al cuadro hondureño.



El compromiso en Alajuela finalizó 1-1 y será el próximo jueves a las 8 p. m. en Honduras, donde se defina al próximo finalista de la Copa Centroamericana.



Para el juego de anoche en el Morera Soto, Alajuelense había informado sobre un gran dispositivo de seguridad.



Incluso, no hubo ningún inconveniente entre las barras organizadas de ambos clubes, pero el hecho violento quedó para posterior al duelo.



Eso sí, el Olimpia no reportó ninguna jugador agredido.

