Video: Así motivó Washington Ortega al camerino de la Liga

El portero uruguayo Washington Ortega cumplió como todo un capitán al motivar a la Liga en la previa del partido ante Saprissa.

Los manudos triunfaron 0-1 en La Cueva y el equipo rojinegro publicó en sus redes sociales todo lo que dijo Ortega.

Aquí puede apreciar el video:



... 𝖾𝗇 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗇𝖼𝗁𝖺, 𝗅𝖺 𝗏𝗂𝖽𝖺 𝗌𝖾 𝖽𝖺.



¡Buenos días, manudos(as)! ❤️🖤 pic.twitter.com/CFKXKVZHsM — Alajuelense (@ldacr) August 31, 2025

Precisamente, Ortega fue figura en el segundo tiempo al detener un par de acciones de verdadero apremio.

En la actualidad el arquero finaliza contrato con la Liga, al igual que Celso Borges.

“Es una comunicación abierta con los dos, son jugadores importantes, no es que estemos cerca o lejos, hay buena voluntad, pero hasta que esté firmado se puede confirmar”, dijo Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro.

Todo hace indicar que la Liga trabaja en la renovación de Ortega, un baluarte en el equipo.

