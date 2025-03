Video: Análisis de artículos claves en puja de la Liga por asistir al Mundial de Clubes

La puja de la Liga por llegar al Mundial de Clubes sigue en pie. En Teletica.com analizamos dos artículos claves en la estrategia rojinegra ante FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) (Ver video adjunto a esta nota).

Con reglamento en mano, analizamos el tema con León Weinstok, directivo de Alajuelense que lleva el caso ante el TAS.



Se trata del 10.4 y 11.5:

Artículo: 10.4

Análisis de Weinstok

"En este caso, en lugar de León no cabe otro club mexicano y tomando en cuenta el máximo de dos equipos por país, ya no podría haber ningún club de la MLS, ninguno mexicano y le correspondería a la Liga Deportiva Alajuelense. Hay un tema importante, esto de máximos por país ya ha sido aplicado en Conmebol y UEFA. Atlético Mineiro es tercero en el ranking y no esta yendo porque ya hay el máximo de equipos brasileños. En Europa, el Liverpool es octavo en el ranking, peor ya asisten dos equipos ingleses como son el Chelsea y el Manchester City", comentó Weinstok.

Acá es importante aclarar sobre Atlético Mineiro que:

- Conmebol repartía seis cupos: cuatro campeones de Libertadores y dos por ranking (River y Boca).

- ⁠Atlético Mineiro estaba mejor que Boca en el ranking, pero no clasificó porque Brasil ya tenía cuatro equipos (los cuatro campeones).

- ⁠La diferencia del Atlético Mineiro respecto a este caso es que Brasil tenía cuatro campeones y, en efecto, ocupó sus cuatro plazas (no había derecho a una quinta plaza para Atlético Mineiro).

Artículo 11.5:

Análisis de Weinstok



"Este artículo tiene cosas importantes y claves, primero que es la única excepción que se establece para superar el límite por país, cuando más de dos equipos ganan el torneo regional, eso ocurre en la Copa Libertadores con los equipos brasileños, esa es la única excepción, no hay otra".

"Al descalificar a León ya no habrían más de dos equipos que hayan ganado la Concachampions, solo habrían dos como son Monterrey y Pachuca, no hay justificación legal para sobrepasar este límite de equipos".

Observe la entrevista completa: